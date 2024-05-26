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ポケカハイクラスパックVSTARユニバースシュリンク付き【1BOX】
商品番号 M33548523633
商品名

ポケカハイクラスパックVSTARユニバースシュリンク付き【1BOX】
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 3,395 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケカハイクラスパックVSTARユニバースシュリンク付き【1BOX】ポケモンカードソード\u0026シールド拡張パック　　1BOXシュリンク付き　　新品未使用の商品ですが、自宅保管の為それでも大丈夫な方のみご購入の御検討をよろしくお願い致します！プチプチで包んで宅急便コンパクトの箱にお入れしてお送り致します！即購入OK(^^)ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)
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