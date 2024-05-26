矢沢永吉、バックショット、ＣＡＲＯＬ、ポスター、パネル、皮ジャン、リーゼント

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画像３のポスターサイズは、約９０×６０ｃｍ。画像にある様なヨレ？があります。約10年前に他サイトで購入した物でパネルに入れてあります。画像1のパネルに入れて発送させて頂きます（パネルは、おまけとして下さい）中古品なので汚れ、変色、シミ、キズ、スレ、破れ、クセ、シワ、角つぶれ、付着、劣化、イタミ、他があります。画像の物が全てで、現状のお引渡しになります。状態重視の方、完品希望、美品希望、新品希望、神経質な方はご遠慮下さい。ご連絡にお時間を頂く場合があります。よろしくお願い致します。グッズ種類...ポスター