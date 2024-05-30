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ぐい呑み　矢内齊　酒器　　R0764
商品番号 P99122368650
商品名

ぐい呑み　矢内齊　酒器　　R0764
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 3,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

青と白の波のような鱗のような模様が印象的な盃です。外側は無釉薬で、内側は釉薬がかかっています。使っていくうちに無釉薬の部分の色が変化してなめらかで落ち着いた色合いになっていくと思います。#kottousya出品の盃はこちらからご覧いただけます\u2028◆サイズ口径∅7.5㎝高さ4.5㎝◆キズ、状態目立ったキズ、汚れなどはございませんが、長期保管品につきその旨ご理解ください。共箱【略歴】矢内　齊（やない　ひとし）昭和２３年　福島県石川町生れ昭和４２年　福島県立白河高校卒昭和４７年　文化学院大学部美術科中退京都窯元「和楽」にて修業昭和４９年　京都府立陶磁器訓練校修了坂田甚内師事昭和５１年　加守田章二師より岩手県遠野市の工房にて指導を受ける昭和５２年　栃木県益子町にて独立伝統工芸武蔵野展入選昭和５４年　日本陶芸展入選昭和５５年　第三回北関東美術展入選昭和５７年　日本伝統工芸展入選昭和５８年　第四回北関東美術展入選日本伝統工芸展入選#酒器#ぐい呑み#杯\u2028#猪口#冷酒#日本酒#アンティーク\u2028#陶芸作家\u2028#陶芸種類···酒器
http://narcologia.ru/goods/influenza22293.html
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ぐい呑み　矢内齊　酒器　　R0764
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