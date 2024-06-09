ブリジストンホームギャラリーシリーズビーエスファミリーアート共同印刷製作の高級美術複製画です。自宅の収納部屋から出てきました。ずっと段ボール箱の中に片付けてありました。一度も飾っていません今、肉眼で確認する限り、目立った傷などは無いように見えますが、長期自宅保管品です。経年によるシミ、変色、汚れや劣化などがあるのかもしれません。これらのことご理解頂ける方 よろしくお願いします。〈作品名〉ラ・クロの平原〈号 数〉特３号（255×205mm）〈作 者〉ゴッホ〈企画・販売〉ブリジストンタイヤ（株）〈製作・加工〉共同印刷（株）#高級美術複製画#世界の名画#工芸品#ゴッホ#ラ・クロの平原



高級美術複製画『ゴッホ』ラ・クロの平原 - 絵画/タペストリ



高級美術複製画『ゴッホ』ラ・クロの平原 - 絵画/タペストリ



高級美術複製画『ゴッホ』ラ・クロの平原 - 絵画/タペストリ



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高級美術複製画『ゴッホ』ラ・クロの平原 opal.bo



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