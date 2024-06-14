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サンダー　SAR
商品番号 L51069991677
商品名

サンダー　SAR
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 3,150 円
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商品詳細

開封後すぐに２重スリーブとローダー保管。トラブル防止のためプレイ用ローダーか硬化ケースに入れて防水対策をして安心のメルカリ便で発送致します。
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