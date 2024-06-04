即中斎好 楓蒔絵 糸目 中棗 熊谷 秀穂 表千家 茶道具 四方桟共箱 d111 ...

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蒔絵師熊谷秀穂の即中斎好楓蒔絵糸目中棗です。昭和15年生まれの加賀山中蒔絵の名工の作。表千家十三代即中斎好みの楓蒔絵糸目中棗。外身の糸目も美しく、見返しや内側に金蒔絵の楓が施され見事ですね。四方桟共箱の上位品です！径約6.7cm 高約6.9cm古いものですので、無傷と表示しているものも経年使用保管による、スレ・汚れ等ある場合がございます、画像をご確認のうえご理解下さる方のご購入をお待ちしております。※ご購入前にお取引に関しての共通注意事項などをプロフィール内に記載いたしておりますのでご確認ご了承の上ご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。