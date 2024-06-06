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DP-008EX / TASCAM タスカム MTR
商品番号 S35843945797
商品名

DP-008EX / TASCAM タスカム MTR
ブランド名 タスカム
特別価格 税込 6,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品で購入したものですが、ほとんど使用しないため出品します。美品ですが、説明書、sdカード、電池欠品のため「目立った傷や汚れなし」のカテゴリーとさせていただきます。動作確認済みです。説明書はhttps://tascam.jp/downloads/tascam/787/j_dp-008ex_om_vb.pdfよりDL可能です。使用前にSDカード、単3電池4本、またはアダプターをご用意ください。よろしくお願いいたします。DP-008EXTASCAM#TASCAM#DP_008EX
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