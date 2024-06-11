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愛知NEO-SWORDプロトモデル
商品番号 K64721664816
商品名

愛知NEO-SWORDプロトモデル
ブランド名 ギブソン
特別価格 税込 36,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···レスポールタイプ詳しくはのちに更新します。ボディ:ホンマホ+メイプルトップネック:ホンマホ指板:ローズ状態:演奏問題なし、レリック加工PU:P90タイプSWORDオリジナルシリーズ···LesPaulボディタイプ···ソリッド
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