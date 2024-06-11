愛知NEO-SWORDプロトモデル

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商品詳細
タイプ···レスポールタイプ詳しくはのちに更新します。ボディ:ホンマホ+メイプルトップネック:ホンマホ指板:ローズ状態:演奏問題なし、レリック加工PU:P90タイプSWORDオリジナルシリーズ···LesPaulボディタイプ···ソリッド
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http://narcologia.ru/goods/perpetual813846.html
http://narcologia.ru/goods/pompous517123.html
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