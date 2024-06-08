ペンドルトン　ビッグサイズプレート

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PENDLETONの未使用新品ビッグサイズウォールプレート。ヴィンテージロゴが特徴でビッグサイズの為、目を引くデザインです。ご自宅のインテリアやキャンプのデコレーションとしてお使い頂けます。ペンドルトンファンの方やキャンプ好きの方ににぜひオススメの商品です。4辺にネジ穴があります。（写真4参照）サイズ:約29㎝×約61㎝この他にもペンドルトンの商品を出品しています。#もあにんペンドルトン#PENDLETON#ペンドルトン#キャンプ#ウォールプレート#アウトドア#キャンピングカー