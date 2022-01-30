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アメリカ空軍 F-22 ラプター 1/72
商品番号 N41978525755
商品名

アメリカ空軍 F-22 ラプター 1/72
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワールドエアクラフトコレクション」1/72　F-22　ラプターディスプレイモデルになります。新品未使用の商品ですF-22は、ロッキード・マーティン社とボーイング社が共同開発した、レーダーや赤外線探知装置などからの隠密性が極めて高いステルス戦闘機です。付属品はラプター本体、パイロットフィギュア、ミサイルパーツ×4、はしご、本体用パーツ×2サイズ：全長約27cm、翼幅約20cm倉庫整理、絶版品
http://narcologia.ru/goods/response335142.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose20040.html
http://narcologia.ru/goods/stealth696176.html

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