コピックチャオ　32色＋おまけ12色　まとめ売り

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。全て1年以内に購入したものです。左からB63B28B18B12B05BV000BV00BV02BV04BV08BV23R37R59R81R85YG09YG06V05V09V17Y00Y11G02G99BG13BG72E00E25RV69RV95YR04100計32色上記全て新品未使用品です。2枚目の写真のおまけ（少々使用した物です）0W-2E31VR31R000R35RV21E93Y02BG23B02BV31計12色
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http://narcologia.ru/goods/browse656491.html
http://narcologia.ru/goods/stair397300.html
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