DISH// ‘23 Summer Tシャツとラバーバンドセット

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商品詳細
NUMBERSHOT2023で購入外袋にシワがありますが新品未開封です。Tシャツとラバーバンドのセットとなります。Ｔシャツサイズ:Mカラー:黒numbershot2023DISH//officialgoodsDISH//‘23SummerT-shirtDISH//‘23SummerRubberBand#DISH//#北村匠海#矢部昌暉#橘柊生#泉大智
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