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YAMAHA ヤマハ トランペット YTR-136 管楽器
商品番号 E39834482507
商品名

YAMAHA ヤマハ トランペット YTR-136 管楽器
ブランド名 Evital
特別価格 税込 7,595 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAヤマハトランペットYTR-136管楽器使用感、キズ、サビ、汚れ等ございます。商品は画像に写っているものが全てになります。画像を良くご確認お願いいたします。※中古品となります。神経質な方や新品をお求めの方は入札をお控えください。
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