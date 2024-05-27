YAMAHA ヤマハ トランペット YTR-136 管楽器

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商品詳細
YAMAHAヤマハトランペットYTR-136管楽器使用感、キズ、サビ、汚れ等ございます。商品は画像に写っているものが全てになります。画像を良くご確認お願いいたします。※中古品となります。神経質な方や新品をお求めの方は入札をお控えください。
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