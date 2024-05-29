XY直筆サイン入りタオル

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商品詳細
YOSHIKIプロデュースのダンス\u0026ボーカルユニットXYのメンバー直筆サイン入りタオル（日テレpremiummusic2023番組プレゼント非売品）です。商品写真撮影のため開封のみ、未使用新品です。ファンの方ぜひ!
http://narcologia.ru/goods/flight4728.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture251141.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic597312.html
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