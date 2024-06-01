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- 茶道具 京焼 大黒天 香合 初代 久世久宝 共箱 裏千家14代淡々斎宗匠書付
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商品詳細
【サイズ】直径4.5cm 高さ5.7cm【状態】良好 傷無し【付属品】共箱 外ダンボール箱【商品説明】京焼の大黒天香合です。初代久世久宝の作品です。裏千家今日庵14代の淡々斎宗匠の書付がございます。本作品は非常に精巧に作られており、作者の技術の高さを感じます。茶席でも、観賞用としても楽しめる一品です。
http://narcologia.ru/goods/subtropical283201.html
http://narcologia.ru/goods/Persia666488.html
http://narcologia.ru/goods/recycling871614.html
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