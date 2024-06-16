ファイナルファンタジー クリーチャーズ改 バハムート シークレット

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商品詳細
数年前に購入し、タンスに保管していたものです。※通常は土台と分かれますが、すぐバランスが悪く倒れてしまうのが嫌で接着剤でつけてしまっています(本体、土台、羽部分)ので分解はできませんので、ご了承ください。※！値下げしました！お買い求めくださいm(__)m
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