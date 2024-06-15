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KIP-001 K.E.S / パワーサプライ
商品番号 P62680309531
商品名

KIP-001 K.E.S / パワーサプライ
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

K.E.SKIP-001閲覧いただきありがとうございます。K.E.Sのパワーサプライです。付属のDCケーブル、電源ケーブルは全て揃っています。2023年5月に購入しております。ベース用のボードを組んでいる際に使用していましたが、ベースを引退するため出品いたします。室内のみでの使用で、ほとんど使用していません。#エフェクターボード#パワーサプライ#KES#KIP-001#DCケーブル#ギター#ベース
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