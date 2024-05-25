喫茶ステラと死神の蝶 明月 栞那 メタライズアート

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商品詳細
外箱の状態があまり良くはありません。＋注意書きのカードのようなものも欠品しています。本体にも地震で倒れた際に付いた傷があります。(光を当てれば見えますが通常通り飾る分には気になりませんでした。)前任者がフィルムは剥がしていたのでフィルムはなしとなります。ご理解よろしくお願いします。シリアルナンバーは0022となります。ncnrでお願いします。
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