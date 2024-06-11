- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- アンプ
- >
- 美品！KATANA-50 MkII ギターコンボアンプ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ビンテージからモダンサウンドまでの幅広い音作りと、高い汎用製を兼ね備えた50W出力コンボアンプBOSS/KATANA-50MkII。5つのアンプタイプにサウンドバリエーションを追加し、合計10種のサウンドを搭載。内蔵エフェクターの同時使用可能数を3から5への拡張のほか、マルチエフェクター、アンプシミュレーターで作り上げたサウンドをダイレクトに出力可能なPOWERAMPIN端子などを装備しています。自宅練習やスタジオ、ライブからレコーディングまで幅広い場面で活躍するギターアンプの新定番です。状態:完動品 音出し問題なし■ギターアンプ/コンボ■KATANAシリーズ■定格出力：50W■スピーカー：30cm(12インチ)ｘ1■特徴・BOSS/Rolandの独自技術\"TubeLogic\"により、クラスを超えたパワー、音圧、抜けのあるサウンドを実現・5つのアンプ・タイプ（CLEAN/CRUNCH/LEAD/BROWN/ACOUSTIC）それぞれに、新たなサウンド・バリエーションを搭載・5つの独立したエフェクト・カテゴリー（BOOSTER/MOD/FX/DELAY/REVERB）に、それぞれ3つのエフェクトをスタンバイ可能■スペック・規定入力レベル -INPUT：-10dBu（1MΩ） -AUXIN：-10dBu（20kΩ）・接続端子 -INPUT端子：標準タイプ -POWERAMPIN：標準タイプ -RECOUT/PHONES端子：ステレオ標準タイプ -EXPPEDAL/CTLCH1/CH2端子：TRS標準タイプ -AUXIN端子：ステレオ・ミニ・タイプ -USB端子:USBBタイプ -ACIN端子・電源：AC100V（50／60Hz）・消費電力：47W■サイズ/質量(ハンドル、ゴム足含む)：W47xD23.8xH39.8cm/11.6kg■付属品：電源コード、
http://narcologia.ru/goods/reboot678536.html
http://narcologia.ru/goods/perforce992165.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical402301.html
BOSS ギター用コンボアンプ KATANA-50 MkII EX（新品/送料無料）【楽器 ...
BOSS KATANA-50 MkII EX Guitar Amplifier ボス 刀 KTN50 2EX ギター ...
KATANA-50 MkII ギターコンボアンプ
Boss Katana-50 MkII 1 x 12インチ 50ワット コンボアンプ
期間限定お試し価格】 BOSS KATANA-50 Amplifier Guitar MkII アンプ ...
BOSS KATANA-50 MK2 ギターアンプ KTN-50 MK-II[未開封中古美品]【池袋 ...
BOSS ボス/KATANA-100 MK2 ギターアンプ KATANA-100 MK-II(品) (shin-
BOSS/KATANA-50 MkII EX Guitar Amplifier ボス 刀 KTN50 2EX ギターコンボアンプ
期間限定お試し価格】 BOSS KATANA-50 Amplifier Guitar MkII アンプ ...
BOSS KATANA-50 MK2 ギターアンプ KTN-50 MK-II【御茶ノ水本店】（中古 ...
美品！KATANA-50 MkII ギターコンボアンプ 本店は 11613円引き www ...
BOSS KATANA-50 MkII 刀シリーズ コンボアンプ 50W 【 ボス ...
Amazon.co.jp: BOSS KATANA-50 ギターアンプ エレキギター ...
http://narcologia.ru/goods/reboot678536.html
http://narcologia.ru/goods/perforce992165.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical402301.html
BOSS ギター用コンボアンプ KATANA-50 MkII EX（新品/送料無料）【楽器 ...
BOSS KATANA-50 MkII EX Guitar Amplifier ボス 刀 KTN50 2EX ギター ...
KATANA-50 MkII ギターコンボアンプ
Boss Katana-50 MkII 1 x 12インチ 50ワット コンボアンプ
期間限定お試し価格】 BOSS KATANA-50 Amplifier Guitar MkII アンプ ...
BOSS KATANA-50 MK2 ギターアンプ KTN-50 MK-II[未開封中古美品]【池袋 ...
BOSS ボス/KATANA-100 MK2 ギターアンプ KATANA-100 MK-II(品) (shin-
BOSS/KATANA-50 MkII EX Guitar Amplifier ボス 刀 KTN50 2EX ギターコンボアンプ
期間限定お試し価格】 BOSS KATANA-50 Amplifier Guitar MkII アンプ ...
BOSS KATANA-50 MK2 ギターアンプ KTN-50 MK-II【御茶ノ水本店】（中古 ...
美品！KATANA-50 MkII ギターコンボアンプ 本店は 11613円引き www ...
BOSS KATANA-50 MkII 刀シリーズ コンボアンプ 50W 【 ボス ...
Amazon.co.jp: BOSS KATANA-50 ギターアンプ エレキギター ...