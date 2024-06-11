美品！KATANA-50 MkII ギターコンボアンプ

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ビンテージからモダンサウンドまでの幅広い音作りと、高い汎用製を兼ね備えた50W出力コンボアンプBOSS/KATANA-50MkII。5つのアンプタイプにサウンドバリエーションを追加し、合計10種のサウンドを搭載。内蔵エフェクターの同時使用可能数を3から5への拡張のほか、マルチエフェクター、アンプシミュレーターで作り上げたサウンドをダイレクトに出力可能なPOWERAMPIN端子などを装備しています。自宅練習やスタジオ、ライブからレコーディングまで幅広い場面で活躍するギターアンプの新定番です。状態:完動品 音出し問題なし■ギターアンプ/コンボ■KATANAシリーズ■定格出力：50W■スピーカー：30cm(12インチ)ｘ1■特徴・BOSS/Rolandの独自技術\"TubeLogic\"により、クラスを超えたパワー、音圧、抜けのあるサウンドを実現・5つのアンプ・タイプ（CLEAN/CRUNCH/LEAD/BROWN/ACOUSTIC）それぞれに、新たなサウンド・バリエーションを搭載・5つの独立したエフェクト・カテゴリー（BOOSTER/MOD/FX/DELAY/REVERB）に、それぞれ3つのエフェクトをスタンバイ可能■スペック・規定入力レベル -INPUT：-10dBu（1MΩ） -AUXIN：-10dBu（20kΩ）・接続端子 -INPUT端子：標準タイプ -POWERAMPIN：標準タイプ -RECOUT/PHONES端子：ステレオ標準タイプ -EXPPEDAL/CTLCH1/CH2端子：TRS標準タイプ -AUXIN端子：ステレオ・ミニ・タイプ -USB端子:USBBタイプ -ACIN端子・電源：AC100V（50／60Hz）・消費電力：47W■サイズ/質量(ハンドル、ゴム足含む)：W47xD23.8xH39.8cm/11.6kg■付属品：電源コード、