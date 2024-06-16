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- ポケモンカード PSA10 ジラーチ/CP5【026/036】
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商品詳細
PokemonCards自身でコレクションしていたカードをPSAにて鑑定してもらったワンオーナー品です。GEMMINT10の評価をうけています。ゆうゆうメルカリ便で送ります。梱包は鑑定ケースに入ったままクリスタルパックに封入後、破損・濡れ対策を行います。カビゴンのフィギュアは撮影機材の為、付属しません。商品状態についてのトラブルが無いよう、第三者機関であるPSAの評価軸を採用しております。PSA評価基準を超える商品をお探しの際は、より細密な評価を行っているBGS等の鑑定商品をお探しください。
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