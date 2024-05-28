掛軸 田中六一「農壌春秋二十六景図」共箱

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商品詳細
掛軸田中六一「農壌春秋二十六景図」共箱軸先:木その他：定価20万【サイズ】横66.1cm×縦194.3cm（軸先含まない）【状態】箱等少し汚れがありますが、中は美品です。 画像でよくご確認の上ご購入ください。お取引に関する注意事項をプロフィールに記載していますので、ご購入前にご確認くださいますよう宜しくお願い致します。
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