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商品詳細
祖母の姉妹が使用していた長唄用の三味線です。皮が破れてしまっているので、張り替えが必要です。三味線本体とカバーのみです。ケースや、胴掛け、糸や駒などは付いておりません。カバー付きですが、少し色褪せております。ご理解とご了承の上、大切に使って頂ける方にお譲りしたいです。破損などないよう、しっかりと梱包してお送りいたします。種類...三味線レベル...初心者
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