マドンナ直筆サイン入り2Lサイズ写真…Madonna

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商品詳細
グラミー賞受賞アーティスト…マドンナ…直筆サイン入り2LサイズフォトMadonna127㎜×179㎜サイズ新品…極美品…撮影時のみ開封‥‥本名…マドンナ・ルイーズ・ヴェロニカ・チッコーネ…アメリカ合衆国ミシガン州出身…ポピュラー音楽のシンガーソングライター、女優、映画監督、文筆家、実業家…愛称は代表曲から来た「マテリアル・ガール」、または「ポップスの女王」とも言われている…フォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書付き…証明書も一緒にお届け致します。値下げは出来ません…即購入で構いません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。
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