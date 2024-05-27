東方プロジェクト 古明地さとり （東方波天宮）完成品フィギュア

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商品詳細
欠品・不足なし、状態良いです。定価10,780円東方プロジェクト古明地さとり（東方波天宮）完成品フィギュア#東方Project#古明地さとり#東方プロジェクト古明地さとり（東方波天宮）完成品フィギュアフィギュア種類···スケールフィギュアキャラクター···コミック・アニメ・ゲーム美品最安博麗霊夢霧雨魔理沙チルノルーミアレミリアフランドール茨木華扇茨歌仙チェン古明地こいし古明地さとり魂魄妖夢十六夜咲夜永江衣玖八意永琳藤原妹紅射命丸文河城にとりチャームアクリルキーホルダーストラップブロマイド缶バッジアクリルスタンドアクスタフィギュアトレカねんどろいどトレーディングカードぬこでっぽうキャラクター···コミック・アニメ・ゲームスケール···1/6スケール···1/6フィギュア種類···スケールフィギュア性別···女
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