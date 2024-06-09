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イームズハウス模型セット
商品番号 A51003120890
商品名

イームズハウス模型セット
ブランド名 Avital
特別価格 税込 36,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

模型下書きに使用したトレース図面や印刷した図面など、制作過程で生じたすべての産物をお付けいたします。【特徴】等高線1フィート間隔のコンターが迫力があります。住宅部分取り外し可能です。住宅屋根取り外し可能です。植栽も表現しております。料金詳細¥150,00050,000円割引販売価格¥100,000値引き交渉受け付けております。建築学科の学生は、大学により割引いたします。
http://narcologia.ru/goods/moisture726369.html
http://narcologia.ru/goods/composite896954.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate116848.html
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