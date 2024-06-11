メンテナンス品　中棹地唄三味線　子持ち綾杉胴　金細　2枚溝　紅木　天然皮　正寸

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商品をご覧頂きありがとうございます。こちらの商品の他にも和楽器関係の商品を出品させて頂いております。ご興味ある方は下記よりご覧ください。#ニャンニャンショップ・和楽器のへや【アイテム】三味線棹の太さ 中棹 （地唄・民謡）太さ 2.9cm棹・胴の材質紅木棹の構造3分割2枚溝金細皮の材質天然皮棹の長さ正寸 （100cm）上駒～胴下端 84cm上駒～胴上端 62.5cm東触りあり胴の寸法21.5㎝×21㎝胴の彫り子持ち綾杉胴重量約2060g糸巻き素材黒檀素六直径1.9cm【付属品】ハードケース駒胴かけ収納袋その他写真に写っている物【コンディション】こちらの商品は伝統工芸士の資格を持った職人さんにメンテナンスをお願いしており、皮張りから糸巻きの状態まで確認済みの商品になります。天神に欠けがあります（写真８右上）ケースに若干の傷があります（写真10右下）こちらの商品は中古品のため上記のような傷があります。メンテナンス済みのため通常使用には特に問題ありません。まだまだ使用出来る状態の商品になります。【梱包】プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。【発送】1日から2日の間で発送させて頂きます。こちらの商品は中古品になりますが、アルコール除菌、清掃をして出品させて頂いておりますのでご安心下さい。こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。※こちらの商品は即購入歓迎です。※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。どうぞ宜しくお願いします。管理番号ECO0121-910932