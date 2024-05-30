フウロ sr PSA9 極美品

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商品名:フウロ sr鑑定ランク:PSA9自身で米国に直出ししたワンオーナー品です。先日アメリカから返却されたばかりでケースにも傷等ありません。専用のopp袋に入れてますのでご安心ください。カードの状態に関しましては、PSAの評価通りとさせていただきます。暗所にて防湿庫にて保管しておりますが、ケース及び中のカードに初期傷がついている場合がございますのであらかじめご了承ください。できる限り写真で状態をお伝えしておりますが、確認したい箇所等言って頂ければ写真追加致します。遠慮なくコメントください。高額商品になりますので、細心の注意を払って梱包後発送させて頂きます。お気持ち程度ですが、お値下げも対応できますので遠慮なくコメントください。神経質な方のご購入はご遠慮ください。返品返金には対応できませんので予めご了承ください。