海沼流星　BOT バスタオル　Tシャツ

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商品詳細
BATTLEOFTOKYOの受注販売商品のバスタオルとTシャツのセットです。出回りが少ないため、この金額設定となります。LIVEに一度持って行きましたが、特に目立った汚れや傷はありません。バラ売り❌#海沼流星 #BOT#battleoftokyo#bbz#ballistikboyz#jrexile#ldh#バスタオル #Tシャツ
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