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海沼流星　BOT バスタオル　Tシャツ
商品番号 B82620957603
商品名

海沼流星　BOT バスタオル　Tシャツ
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 5,198 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BATTLEOFTOKYOの受注販売商品のバスタオルとTシャツのセットです。出回りが少ないため、この金額設定となります。LIVEに一度持って行きましたが、特に目立った汚れや傷はありません。バラ売り❌#海沼流星　#BOT#battleoftokyo#bbz#ballistikboyz#jrexile#ldh#バスタオル　#Tシャツ
http://narcologia.ru/goods/response174442.html
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