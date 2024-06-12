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Hey!Say!JUMP 山田涼介 うちわ クリアファイル フォトセット
商品番号 D74967722689
商品名

Hey!Say!JUMP 山田涼介 うちわ クリアファイル フォトセット
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 2,574 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆即購入◎☆新品未開封クリアファイル×12フォトセット×6山田涼介個人→6ミニうちわ→1Hey!Say!7→2集合→7合計16〈山田涼介個人〉・SpringConcert2009→（中古で購入）袋にシワがあり・2011→（中古で購入）袋にテープ跡あり・全国へJUMPツアー2013→（中古で購入）袋にシワあり・10thAnniversaryTour2017・2017-2018・SENSEorLOVE・PARADE・ミニSUMMARY2010〈Hey!Say!7〉・2019・2019-2010〈集合〉・JohnnysWorld感謝祭・Johnnyscountdown2015-2016・2016-2017・2020-2021・セブンイレブン・ミニ2011コンサートの際に購入して自宅で保管していました。新品未使用ですが、袋の折れが多少あるかもです。素人保管の為ご了承下さい（;;）他のグッズもありますので気になる方は気軽にお声かけください！Hey!Say!JUMP山田涼介知念侑李中島裕翔伊野尾慧有岡大貴八乙女光髙木雄也薮宏太コンサートグッズうちわ歴代クリアファイル
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