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Bacchus社製のミニエレキギターレスポールになります。
商品番号 U53232708772
商品名

Bacchus社製のミニエレキギターレスポールになります。
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···レスポールタイプシリーズ···Bacchus全長は900mmになります。ひとまわり小さなミニエレキギターです。アンプは内蔵されていません。
http://narcologia.ru/goods/update104195.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless356059.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation907224.html

Bacchus社製のミニエレキギターレスポールになります。
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