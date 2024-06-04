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- ★本日限定値下げ★YAMAHA MDF3/リズムマシン(生産終了品)
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商品詳細
※本日限定で値下げします。7,000円▶5,800円YAMAHAMDF3リズムマシン希望小売価格:38,000円(税抜)■動作確認済み《付属品》・MIDIケーブル・説明書※箱、アダプター、フロッピーディスクは付属していません。種類...その他種類...シーケンサー・リズムマシン
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