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★本日限定値下げ★YAMAHA MDF3/リズムマシン(生産終了品)
商品番号 X95188144905
商品名

★本日限定値下げ★YAMAHA MDF3/リズムマシン(生産終了品)
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,088 円
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商品詳細

※本日限定で値下げします。7,000円▶5,800円YAMAHAMDF3リズムマシン希望小売価格:38,000円(税抜)■動作確認済み《付属品》・MIDIケーブル・説明書※箱、アダプター、フロッピーディスクは付属していません。種類...その他種類...シーケンサー・リズムマシン
http://narcologia.ru/goods/response820142.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle926225.html
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