BTS 公式 JIMIN LOVE YOURSELF SEOUL トレカ ジミン

⇨コンビニ/ATM支払いの場合は支払い予定日を必ずお知らせ下さい。発送日、到着日の質問や希望はメルカリ便送料全額負担して頂いた場合のみお受け致します。「悪い」評価が2以上ある方や新規(10以下)以外は即購入大歓迎です。「公式BTSWORLDTOURLOVEYOURSELFSEOULDVD付属JIMINトレカ1枚」です。LOVEYOURSELFSEOULDVDに入っていたランダムトレカ1枚のみです。当方が気が付かない所にスレなどある場合があります。紙製品の為と、一度人の手に渡ったお品の為、細かい所を気になさる方はご遠慮下さい。くれぐれも納得の上購入のご検討をお願いします!偽造品とのすり替え防止の為、購入後の対応は一切行いません。経年の自宅保管品です。当方が気が付かない所にも劣化などある場合もあります。一度人の手に渡った商品の為、細かい所を気になさらない方のみ購入をご検討下さい。送料込みでの発送方法はメルカリ便(郵便事故保証無し)です。⚠️発送時の厚さの都合によりプチプチ包装は出来ません。ビニール袋へ入れ、ダンボール又は硬質ケース又は厚い物で挟んでの発送となります。(補強材の選択不可です)※送料が無料なのは上記郵便のみとなります。梱包方法や発送方法の指定、保証付きなどの発送方法をご希望の場合は送料の全額負担をお願いします。料金を変更致しますので、購入前に必ずコメントをお願い致します。購入後の発送方法の変更は受け付け出来ません事をご了承ください。こちらは取り置き不可とさせて頂きたいと思います。※発送や到着をお急ぎの方はご遠慮下さい。※領収書などの書類などの発行はお断りしています。※受け取りが遅くなる場合は必ず連絡をお願い致します。防弾少年団フォトカードジミンLYSLOVEYOURSELF#BTStoririn



防弾少年団(BTS) - BTS✩LOVE YOURSELF✩ソウル✩DVD✩トレカ✩ジミン ...



bts ジミン トレカ jimin loveyourself ソウル dvd 【☆安心の定価販売 ...



新品】防弾少年団 BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' SEOUL DVD 日本版 ...



BTS Love Yourself DVD ジミン トレカ - 通販 - pinehotel.info



LYS ソウル DVD トレカ JIMIN ジミン | hartwellspremium.com



公式 BTS LYS ソウル DVD トレカ ジミン | keramorosso.com



だきます 防弾少年団(BTS) ソウル ジミン 公式トレカの通販 by uk_nc ...



即納最大半額 BTS LYS トレカ BTS ヨーロッパ York DVD SEOUL ジミン ...



BTS LOVE YOURSELF lys ny Blu-ray ジミン トレカ | labiela.com



BTS LOVE YOURSELF SEOUL DVD JIN JIMINトレカ | givingbackpodcast.com



BTS ジミン LYS ヨーロッパ ツアー Blu-ray トレカ JIMIN-



BTS JIMIN ジミン MAP OF THE SOUL ONE 公式 トレカ - K-POP/アジア



BTS LOVE YOURSELF EUROPE DVD トレカ ジミン-



BTS LOVE YOURSELF ソウル公演 トレカ ジミン | ncrouchphotography.com



新品】【公式】BTS LOVEYOURSELF 本国 ソウル トレカ ジミン BARGAIN ...