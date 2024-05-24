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POP UP PARADE モニカ ドキドキ文芸部！ フィギュア
商品番号 C69916749744
商品名

POP UP PARADE モニカ ドキドキ文芸部！ フィギュア
ブランド名 グッドスマイルカンパニー
特別価格 税込 1,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未開封。グッズ整理のため出品いたします。配送時点より中のブリスターが一部曲がっています。パッケージは性質上、埃や傷がつきやすいためご了承下さい。梱包について1.フィギュア箱をプチプチで巻きます。2.段ボールに入れて厚紙を間に詰めます。あくまで一度人の手に渡っており、完璧を求める方、細部にこだわる方は購入をお控えください。即購入OK専用ページ作成NGグッドスマイルカンパニーグッスマドキドキ文芸部スケール···ノンスケール性別···女
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