POP UP PARADE モニカ ドキドキ文芸部！ フィギュア

未開封。グッズ整理のため出品いたします。配送時点より中のブリスターが一部曲がっています。パッケージは性質上、埃や傷がつきやすいためご了承下さい。梱包について1.フィギュア箱をプチプチで巻きます。2.段ボールに入れて厚紙を間に詰めます。あくまで一度人の手に渡っており、完璧を求める方、細部にこだわる方は購入をお控えください。即購入OK専用ページ作成NGグッドスマイルカンパニーグッスマドキドキ文芸部スケール···ノンスケール性別···女



POP UP PARADE モニカ



POP UP PARADE モニカ



Amazon | POP UP PARADE ドキドキ文芸部! モニカ ノンスケール ...



POP UP PARADE モニカ



POP UP PARADE モニカ



POP UP PARADE モニカ



POP UP PARADE ドキドキ文芸部 モニカ 専用 展示ケース - フィギュア ...



ドキドキ文芸部！』新作フィギュアが情報が発表！人気の「POP UP ...



POP UP PARADE モニカ (フィギュア) - ホビーサーチ フィギュア



ドキドキ文芸部！』「ユリ」「サヨリ」ねんどろいど化発表！「ナツキ ...



ねんどろいど モニカ



ねんどろいど ドキドキ文芸部! モニカ ノンスケール プラスチック製 塗装済み可動フィギュア G12787



POP UP PARADE ドキドキ文芸部 モニカ 専用 展示ケース - フィギュア ...



ねんどろいど モニカ (フィギュア) - ホビーサーチ フィギュア



ドキドキ文芸部!』のモニカや『OMORI』のバジルのフィギュアが発表