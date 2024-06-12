名工 加藤景陶作 織部焼 【ヴィンテージ】角皿5枚セット ／絵織部

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益子焼の作家モノのビンテージ作品です。見事な作品ですので飾り映えもすると思います。状態も無傷で良いです。【益子焼】室町時代末期頃に古田織部という茶人大名が創始した織部焼というのは、今の岐阜県、当時の美濃の国で焼かれ、その後、１６１５年頃、古田家が取りつぶしになると、織部焼も世間から姿を消したのである。昭和の戦後、北大路魯山人先生や、人間国宝の荒川豊蔵先生によって、陶片の研究が続けられ復元されて今日に至っている。12㎝×12㎝高さ2㎝#益子焼 #焼黒釉二彩流皿 #濱田庄司 #塚本窯 小鹿田焼 坂本浩二窯 #人間国宝#民藝品#河井寛次郎 #魯山人種類···皿・鉢