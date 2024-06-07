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audio-technica ATM25
商品番号 D77186333810
商品名

audio-technica ATM25
ブランド名 オーディオテクニカ
特別価格 税込 7,955 円
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商品詳細

audio−technicaATM25オーディオテクニカ定価：¥25800室内レコーディングで2度使用のみ。ほぼ新品です。動作確認済。箱、ハードケース有りの綺麗な状態です。値引き交渉はしません。かなり美品ですが中古品ではあります。ご理解のある方のみご購入お願いします。神経質な方、完璧な品お求めの方はご遠慮ください。NC.NRでお願い致します。　種類···マイク
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