Prologue プロローグ ✨エレキギター レスポールカスタムタイプ ...

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。中古品使用しなくなったので、出品します。弦高調整済ケースあり【※ファスナー破損】プチプチで梱包した上でダンボールに詰めて発送となります。⚠️着払⚠️
http://narcologia.ru/goods/organization136962.html
http://narcologia.ru/goods/protein31934.html
http://narcologia.ru/goods/message872727.html
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