張仲達　「小牦牛」ZHANG ZHONG DA

知人より頼まれた商品になります。知人の祖父が気に入って購入した物のようですが、細かい経緯は分かりません。中国の油彩画家の作品のようです。額付きのまま預かりましたので中の確認はしておりませんが目立った損傷なく美品かと思います^^発送の際は額付きで拭き取り、消毒を行ったのち発送致します。額縁込み85㎝×75㎝※大体の大きさです。ご了承下さい。#張仲達#小牦牛#油絵#絵画 #ZHANGZHONGDA



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