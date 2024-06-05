ポケモンカード、新品、未開封、Vstarユニバース。

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商品詳細
ポケモンカード、新品未開封、シュリンク付き、Vstarユニバースです。すり替え防止のため、返品、交換、返金は受け付けておりません。ご了承下さい。トラブル回避のため、神経質な方はご購入ご遠慮ください。ノークレーム、ノーリターンでお願い致します。
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