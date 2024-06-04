【ET】Pearl パール ツインペダル ケース バッグ 美品

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発送方法などを自己紹介で記載していますので、かならず購入前に確認をお願いします。----------------------------購入してからあまり使っていないので、状態はキレイです。現行とは少し違うモデルで、希少だと思いますよ。画像に写っているものがすべてです。サイズ縦横マチ/cm304120（ポケットや取手含めず）ゆうゆうメルカリ便100サイズの送料を含んだ金額です。送料がそれなりにかかりますので、値下げは考えておりません。#OKURAその他