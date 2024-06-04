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【ET】Pearl パール ツインペダル ケース バッグ 美品
商品番号 L74128404913
商品名

【ET】Pearl パール ツインペダル ケース バッグ 美品
ブランド名 パール
特別価格 税込 2,767 円
在庫状況 あり

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商品詳細

発送方法などを自己紹介で記載していますので、かならず購入前に確認をお願いします。----------------------------購入してからあまり使っていないので、状態はキレイです。現行とは少し違うモデルで、希少だと思いますよ。画像に写っているものがすべてです。サイズ縦横マチ/cm304120（ポケットや取手含めず）ゆうゆうメルカリ便100サイズの送料を含んだ金額です。送料がそれなりにかかりますので、値下げは考えておりません。#OKURAその他
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