ミュウvmax ur

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商品詳細
ミュウvmaxurpsa10自身で鑑定に出したワンオーナー品です。状態はPSAの評価基準に準じます。※PSA10であっても完璧ではありません。プロフィールお読みください。状態確認は必ず画像にてご判断ください。ご不明な点ございましたらお気軽にご相談ください。#ポケモンカード #ポケカ #PSA
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