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【最終値下】Epiphone Les Paul Classic エピフォン
商品番号 F60004974616
商品名

【最終値下】Epiphone Les Paul Classic エピフォン
ブランド名 エピフォン
特別価格 税込 21,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【追記】直接引取りも可能です。引き取りの方は送料分を値引きします。よろしくお願い致します。シリーズ···LesPaulタイプ···レスポールタイプエピフォンのレスポールクラシックのSLASH仕様のカスタム品になります。カラーはハニーバーストになります。こちら20年製で、ヘッドの形状がギブソンヘッド寄りの加工になったものになります。元はコイルスプリットの物だったのですが、使わないので、カスタムをしました。細かいカスタム箇所は、以下になります。・PUを前後ダンカンのSLASHモデルのAPH-2（前後で30000円程）に交換・ポットをエマーソン製（17000円ほど）に交換・ピックアップセレクター、ジャックをSwitchcraft製に交換・配線をMontreuxのクロスワイヤーに交換・カスタムパーツは全て新品で購入しています。以上になります。音はカスタムをしたため申し分ないのですが、ギターが増え、置き場所に困ったので、出品しました。元から着いていた、純正のピックアップなども欲しい方はお付けします。ピックカバーは今外していますが、部品は置いているので、付け直すことも可能です。自宅使用のみだったので、状態は良いかと思いますが、中古品のことをご理解の上購入お願いします。発送は純正のソフトケースに入れて段ボールで発送します。
http://narcologia.ru/goods/providence980494.html
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