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エピフォン レスポール スペシャルⅡ サンバースト ソフトケース付
商品番号 D82691837077
商品名

エピフォン レスポール スペシャルⅡ サンバースト ソフトケース付
ブランド名 エピフォン
特別価格 税込 8,208 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂きありがとうございます。楽器関連をまとめた商品ページを作っておりますので、ご興味ある方は是非覗いて行って下さい(^^)#楽器屋あそびね●商品の状態やや使用感がありボディに数カ所スリキズなどがあります（写真7）が、プレイには影響ありません。動作確認済みです。フレットの減りは8割程度、ネックの反りはほとんどなく許容範囲かと思います。【メンテナンス】　・フレット磨き済み　・指板チェック　・全体をクリーニング●商品情報【メーカー】Epiphoneエピフォン【型式】specialⅡ【付属品】本体、ソフトケース（社外品）【梱包方法】プチプチとリサイクルダンボール等で　　　　　　しっかりと梱包してお送りさせて頂きま　　　　　　す。・即購入歓迎です。・喫煙者、ペットはおりません。・商品の発送は1〜2日で可能な限り早くお届け出　　　　来るよう心がけております。タイプ···レスポールタイプ
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