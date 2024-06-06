陶器で作ったオカリナ(キー:C) 9穴

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商品詳細
オカリナ職人の方から購入しました。キーはCです。音階正確です。ペルー民族のオカリナにインスパイアされて作られました。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi381047.html
http://narcologia.ru/goods/navigate660130.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador136706.html
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