渡辺翔太　公式写真　フォトセット　まとめ売り

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商品詳細
渡辺翔太 公式写真・滝沢歌舞伎・少年たちのフォトセット60枚まとめ売りです。確認していませんが抜けがあると思います。（滝沢歌舞伎2022とミニフォトセットは未開封）開封後、アルバムに入れ替えて保管していました。素人保管のためご理解ある方ご検討ください！バラ売り不可。アルバムごと発送します。質問等ありましたらお気軽にどうぞ！人気グループ···SnowMan
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