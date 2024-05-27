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掛軸　前大徳　小堀定泰筆　一行書　「無事是貴人」　共箱　C　6132A
商品番号 K35869539537
商品名

掛軸　前大徳　小堀定泰筆　一行書　「無事是貴人」　共箱　C　6132A
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 3,395 円
在庫状況 あり

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商品詳細

形式...掛け軸・掛軸大きさ　（全長）幅約184cm×32.5cm（画寸）幅約102cm×29.5cm全体的にシミのような箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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掛軸　前大徳　小堀定泰筆　一行書　「無事是貴人」　共箱　C　6132A
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