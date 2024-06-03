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鬼滅の刃　ufotable　キメツ学園　アクリルスタンド
商品番号 G87296842267
商品名

鬼滅の刃　ufotable　キメツ学園　アクリルスタンド
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鬼滅の刃　劇場版無限列車編アクリルマスコット　アクリルスタンド飾っていた開封品です　猗窩座以外パッケージはありませんセット販売でお願いします厚さがギリギリの為2～3個まとめてプチプチで梱包します###鬼滅の刃きめつのやいばufotablecafeユーフォーテーブルアニプレックス＋アクリルスタンドアクスタチャームストラップキーホルダー缶バッジフィギュア特典一番くじ誕生祭バースデーキメツ学園原作劇場版無限列車ジャンプショップ全集中展吾峠呼世晴原画展冨岡義勇胡蝶しのぶ煉獄杏寿郎宇髄天元時透無一郎不死川実弥甘露寺蜜璃栗花落カナヲ竈門禰豆子竈門炭治郎我妻善逸嘴平伊之助黒死牟童磨
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