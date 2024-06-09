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- \u003c配信者向けセット\u003eYAMAHA ag03 ＋有線ヘッドホン
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商品詳細
※新しい機材と買い替えを行うため出品させていただきます。YAMAHAag03＋audio-technicaATHM20xのセット売りになります。・YAMAHAag03箱無し 中古(定価18700円)・本体・USBケーブル・取扱説明書・audio-technicaATHM20x中古(定価7480円)・本体のみ 箱無しYAMAHAag03にすぐ接続して使用できます！動作確認済みです。⭐️ばら売りも受け付けております。
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