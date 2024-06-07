YAMAHA ヤマハ HD-100 ハーモニーディレクター キーボード スタンド

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■メーカー/ブランド■YAMAHA■商品/型番/モデル■HD-100ハーモニーディレクター■付属品■本体YAMAHA製スタンドYAMAHA製ケース電源ケーブル説明書写真の掲載物が全てです。■製品情報■HD-100は楽器づくりの経験豊かなヤマハが最新の技術を駆使し、チューニングやテンポの確認、リズムトレーニング、ハーモニートレーニングなどの機能を組み込んだ、指導用総合機器です。吹奏楽器の各種アンサンブル、コーラスなどにより美しい演奏を求める奏者にとって、また限られた時間の中でトレーニングする指導者にとって、強力なアシスタントとなるでしょう。本体には音律、チューニングの変更ができる他、チューナー機能、メトロノームなど、吹奏楽や合唱で音取り、指導に使用できます。ご覧頂きありがとう御座います。事前にプロフの確認をお願い致します。既に生産を終了している事、信頼のYAMAHA製という事で非常に希少性の高い商品となります。使用による擦れ、若干の汚れはありますが、全体的に非常に綺麗な商品となります。※ソフトケースには傷みが御座います。弊社女性スタッフにより丁寧に清掃しております。動作確認済となりますのでご安心してお買い求め下さい。シビアなセッティング、状態等、完璧を求められる方はご入札をご遠慮下さい。状態、付属品等、現物優先となります。購入後の返品、クレームについてルールに則り対応させて頂きますので中古品である事をご理解の上ご購入下さい。こちらの商品は1点ものになります。専門的なご質問はご返答致しかねます。予めご了承下さい。0402717000022種類···キーボード・シンセサイザーアクセサリー・パーツ···スタンド