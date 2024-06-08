Sitzendorfer レースドール 初めての舞踏会を前にした娘 限定品

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商品詳細
SitzendorferPorzellanmanufakturジッツェンドルファレースドール初めての舞踏会を前にした娘145周年記念陶器人形フィギュリン中古カラー青いベルの女性667/0/73製造年1995年限定番号No.19/500サイズ高さ20最大幅15㎝陶器中古品です。目立ったキズ汚れはありません。細かく見ましたがカケはないと思います。写真にあるのが全てです。外箱、証明書など保管際の汚れございます。【購入経路】質屋経営をしておりまして、買取品など出品させて頂いております。万が一トラブルございましたら評価前にご連絡頂ければ幸いです。値引き交渉不可です申し訳ございません。上記ご確認頂きまして、自宅保管ですのでご理解頂ける方のみよろしくお願いします。M560
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