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ブリキのうさぎ
商品番号 T19965978816
商品名

ブリキのうさぎ
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一点限り高さ、11センチおそらく、1955年の頃のものですメイドイン、ジヤパンビンテージですゼンマイを巻くと、ぴょん、ぴょんと、飛びます大切に保管してきました約40年前に買ったものです古いものなので、写真で、判断してください
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