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商品詳細
一点限り高さ、11センチおそらく、1955年の頃のものですメイドイン、ジヤパンビンテージですゼンマイを巻くと、ぴょん、ぴょんと、飛びます大切に保管してきました約40年前に買ったものです古いものなので、写真で、判断してください
http://narcologia.ru/goods/influenza900493.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic600037.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion648778.html
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